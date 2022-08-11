小編今（11）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，低於市場預期；據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，預測Fed9月升息2碼的機率從周二的32％升至周三的61.5％，升息3碼機率從68％降至38.5％。總統拜登今天表示，國內通膨出現緩和跡象，但仍需更多努力，讓消費者生活更輕鬆。

【1】美7月通膨降溫 CPI年增降至8.5％ 低於市場預期

受惠汽油價格走跌，美國7月消費者物價指數（CPI）年增率8.5％，增幅較6月創的逾40年高點9.1％放緩，顯示美通膨開始降溫，市場推估這可能令美國聯準會（Fed）在升息力道上有所收斂。

受此消息激勵，道瓊工業指數10日收盤大漲535點或1.63％，標普指數與那斯達克指數分別上揚2.13％與2.89％，費城半導體指數則狂噴4.25%。

【2】台積7月營收新高 外資：500元為堅守價

晶圓代工龍頭台積電受惠於蘋果新一代iPhone採用的A15及A16應用處理器進入出貨旺季，加上高效能運算（HPC）、車用及工業用晶片的晶圓代工需求強勁，推升7月合併營收達1867.63億元，創下單月營收歷史新高。法人預期台積電7奈米及5奈米等先進製程產能維持滿載，第三季營收將續創歷史新高。

美系外資分析師認為，營收成績對股價影響為中性偏多，但眼前庫存調整等變數未除，股價短期以500元為堅守價，向上幅度則視市場氣氛而定。

【3】股債回神 六大壽險淨值暴增

7月美股大漲5％～12％，台股站回15,000點，債券殖利率回升17～56個基本點（1基本點是0.01百分點）不等，六大壽險單月淨值暴增逾2,500億元，其中，國泰人壽回升逾800億元，南山人壽增逾700億元，富邦人壽亦回來600多億元。六大壽險7月底淨值比都在3％以上，且如國壽、富壽都在5％以上。

【4】前7月證交稅收 創史上最大衰退

財政部昨日公布7月全國賦稅收入初步統計顯示，受到台股震盪影響，7月證交稅142億元，年減幅度高達58.3％；值得注意的是，前7月證交稅收1094億元，較去年同期減少614億元，創史上最大衰退金額，年減35.9％，同時寫下17年來最大減幅。

【5】女股神豪擲6,530萬美元 押寶輝達

據方舟每日交易報告顯示，方舟投資公司旗下三檔基金8日合計買進36萬6,982股輝達股票，其中旗艦基金方舟創新ETF占28萬9,229股。以輝達8日收盤價177.93美元計算，女股神約買下價值6,530萬美元的輝達股票。

目前方舟旗艦基金總計持有輝達76萬3,867股股票，價值將近1.36億美元，輝達成為該基金的第25大持股。