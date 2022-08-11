大陸解放軍日前包圍台灣進行實彈軍演，甚至發射飛彈越過台北上空，國民黨立委鄭麗文表示，此時總統蔡英文跑去參加2022台灣美食展，隨後民進黨桃園市長參選人林智堅的台大論文被認定為抄襲，當天蔡英文又跑去吃小吃，一被問到相關問題就馬上離開，鄭不禁狠酸「吃美食是網紅總統的裝傻模式？」

鄭麗文昨（10）日在臉書表示，林智堅被台大認定嚴重抄襲，撤銷碩士學位，當時蔡英文去斗六吃小吃，第一時間被問到相關問題就離開，但明明當初還說是抹黑，甚至在臉書稱「智堅辛苦了」，讓鄭麗文質疑「沒有留言功能就不會說話了？還是沒有讀稿機就不會說話了？還是總統官邸開會沒討論到？」

「吃美食是網紅總統的裝傻模式？」鄭麗文指出，當解放軍越過台海中線，甚至有飛彈飛過來時，蔡英文也在美食展一直吃。鄭麗文怒批「選這個總統到底可以幹嘛？每天都不務正業一直吃？大陸要求改標政府也帶頭默許，抗中保台要不要改成『抗中保中國台灣』？」

鄭麗文拜託民進黨不要再丟臉下去，強調民進黨到現在還要全黨救一人，繼續傷害台灣的學術聲譽，以莫須有的指控來攻擊台大審定委員會，「真的沒想過這輩子會看到台大與學店扯上邊，都是通堅的功勞！」