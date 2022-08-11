財政部表示，該部與台新金(2887)間因彰銀(2801)經營權所生之訴訟案，在最高法院協助下，已完成調解，雙方發表共同聲明提到，台新金與財政部於103年12月間就彰銀經營權爭議所生之訴訟案，在最高法院法官及調解委員費心竭力協調下，獲得圓滿之結果。雙方已達成解決爭端之共識，並由台新金向法院撤回訴訟。

台新金於94年挹注365億元增資彰銀，使彰銀得以大幅轉銷呆帳，優化財務結構，大幅改善彰銀體質。財政部肯定台新金於經營彰銀9年(94年至103年)期間，以其經營團隊提升彰銀業績、強化公司治理、增加股東獲利的貢獻。

財政部自104年取得經營主導權後，在台新金法人代表共同協助下，持續提升彰銀績效，7年間淨值增加522億元，達1714億元，進一步強化財務結構，擴大營運規模。

基於互利共榮、往來互惠與善意之態度，財政部與台新金將鼓勵雙方所轄金融事業於符合法制之原則下，進行業務合作，雙方願樂觀其成。

本件重大訴訟之和平圓滿落幕，已為最高法院移付調解制度下之紛爭解決樹立新標竿，財政部與台新金同感欣慰，謹向最高法院法官、調解委員及所有參與成員之努力致上最大的敬意及謝忱。