聯邦調查局（FBI）幹員突檢川普佛州住處

兩位高級美國政府官員告訴《新聞周刊》（Newsweek），聯邦調查局（FBI）幹員突檢美國前總統川普在佛州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-A-Lago）住處，主要是靠線民提供的消息。

而這位線民不但指出，川普究竟還藏了哪些機密文件，甚至連藏匿的地點都說得一清二楚。

這兩名因事涉敏感，而要求匿名的官員有FBI調查的一手消息。他們說，FBI會選擇川普離開佛州住處，遠赴紐約時發動突檢是刻意安排的。

其中一名擁有30年FBI資歷的司法部官員說，FBI決策者會挑川普不在家時動手，是為了要保持低調，以免這會白宮前主人試圖阻撓。然而，他們這樣做卻適得其反，不緊激怒共和黨領導階層，也惹毛了川粉，認為這行動的背後有政治動機。

川粉痛批FBI突檢是獵巫行動

不過，這兩名美國政府高級官員說，FBI發動突檢，背後並沒有政治動機，單純只是為了取回川普非法從白宮拿走的機密文件，而相關行動早在好幾周前就開始策畫。

另一名聽取了調查與突檢報告的情報官員說，FBI會突檢川普住處，是為了避免任何媒體炒作。儘管就官僚體系作業來說，一切都合情合理，加上FBI擔心，相關文件可能被湮滅，但由於沒顧慮到附帶結果，還是製造了他們原本想避免的風暴。