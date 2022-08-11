中國外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅月10日在山東青島與訪中的尼泊爾外長卡德加會談。王毅宣布，中方將使用對尼援款支持中尼跨境鐵路可行性研究，年內派專家赴尼開展踏勘。中方給予尼方的98％稅目產品零關稅待遇將於9月1日正式生效，支持尼方用好這一政策紅利，擴大對華出口。卡德加重申，尼泊爾堅定奉行一個中國政策，絕不允許利用尼領土從事任何反對中國、損害中國利益的活動，這一堅定承諾決不動搖。

王毅說，中方一貫主張國家不分大小貧富強弱一律平等，將繼續堅定支持尼維護主權獨立和領土完整，支持尼探索符合本國國情的發展道路，支持尼人民生活改善和國家振興。願同尼方一道，高品質共建「一帶一路」。

卡德加表示，感謝中方支持尼維護國家主權和領土完整，幫助尼加快震後重建和疫後復甦。重申尼堅定奉行一個中國政策，絕不允許利用尼領土從事任何反對中國、損害中國利益的活動，這一堅定承諾決不動搖。尼支持中方在西藏、新疆、香港等內部事務上的正當立場。尼方一貫主張應維護《聯合國憲章》，認為沒有任何國家有權將自己的意願強加於人。

卡德加稱，尼堅持奉行和平共處五項原則，特別是尊重主權、互不干涉內政等基本準則，將繼續同中國堅定站在一起，維護踐行多邊主義。尼認同全球發展倡議和全球安全倡議理念，願積極研究參與對接。

王毅表示，中方讚賞尼泊爾歷屆政府堅持一個中國原則，恪守不允許任何勢力利用尼領土從事反華活動的承諾。

雙方將盡早商簽共建一帶一路實施方案，年內召開經貿聯委會和貿易暢通工作組。中方歡迎尼擴大對華出口茶葉、中藥材、農牧產品，鼓勵中國企業赴尼投資，助尼發展製造業和現代農業，提升自主發展能力。

雙方將加快推進加德滿都內環路二期升級改造，推進電力聯網項目。加強電力合作規畫，構建跨喜馬拉雅立體互聯互通網路。

雙方將繼續深化防災減災合作。王毅表示中方將通過中國南亞國家應急物資儲備庫向尼援助防災和醫療物資。

雙方將加強抗疫和醫療衛生合作，推進兩國中醫藥中心建設營運，支持兩國企業開展中草藥種植合作。中方將向尼公立醫院提供血癌治療設備及技術，繼續提供疫苗援助。

雙方將加強司法、打擊網路跨境犯罪、邊境管理、聯防聯控、口岸等合作。雙方將深化人文交流，增開直航航班，便利人員往來。中方歡迎尼留學生返華復課。