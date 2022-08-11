女星陳喬恩今年3月宣布與馬來西亞男友曾偉昌（Alan）登記結婚後，夫妻倆私下的一舉一動都受到關注。而不久前才因傳出疑似懷孕而登上熱搜的她，近日又被網友捕捉到與新婚老公一同出現在香港，兩人私下的真實互動也被拍攝下來。

近日有網友在網路上爆料，在香港的某一間茶餐廳巧遇陳喬恩與老公曾偉昌，接著表示「本人臉好小，好漂亮，真的是小時候的(都)看她劇長大的」。照片中，只見陳喬恩穿著一件短版白T搭配牛仔褲，臉上沒有太多的妝容，曾偉昌則是穿著藍色T恤搭配卡其色短褲，夫妻倆相當輕鬆且愜意的等待餐點送上來，意外引發網友目光。

事實上，陳喬恩自從前往大陸發展後，事業重心及生活就完全轉移至大陸，但隨著疫情爆發，加上她在台灣所養的愛貓生病，讓她在台灣待了將近3年，並與老公曾偉昌完成登記結婚，但她私下生活仍受到網友關注，先前便因發了一張照片遭網友誤會懷孕，甚至傳出各種謠言讓陳喬恩忍不住發出長文回應否認，並表示「現在網路上的妖怪好多，這些人的生活是有多麼的不幸啊！戾氣好重」直爽的態度受到網友支持。而如今她飛往香港隔離疑似準備復工，也令粉絲們相當期待，紛紛留言「姐姐要回來拍戲了嗎？」、「好期待新戲」、「老公真是愛相隨」。