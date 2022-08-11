前主播劉芯彤分享女生必學的3件事情，除了要會賺錢之外，還要會開車和喝酒。其中賺錢就不用多說，因為很多事情都需要有錢才能做，會開車可以自己前往想去的地方，不必受制於人，也不必靠男人；會喝酒則是能好好保護自己。貼文吸引上千人狂讚，不少女網友大讚有遠見。

劉芯彤昨在臉書分享，媽媽曾經對他說過，女生一定要學會3件事情，分別是會喝酒、會開車和會賺錢。其中的第3點他很小的時候就可以理解了，畢竟那時候她就知道，要買她喜歡的公仔必須要有錢，要和同學去美髮店綁漂亮的頭髮也需要錢。

劉芯彤表示，第1點與第2點年幼的她不能體會，時隔幾十年後，才終於理解媽媽的意思，說女生要會喝酒，是因為出社會以後，難免會遇到需要應酬的場合，而且不是每個男生都是紳士，好幾次她都不斷被逼著喝，所幸媽媽有好好訓練她，所以她的酒量其實不差，也靠這樣躲掉被毛手毛腳的遭遇。

劉芯彤指出，她剛滿18歲就去駕訓班學開車，因為媽媽認為考到駕照以後，她想去哪就去哪，不用靠男人或求男人，非常重要。而她最近和另一半起爭執，再度意識到會開車的重要性，因為對方趁著她還在化妝就先出門，完全不等他，所幸她自己也會開車，否則若兩人住在荒郊野外，她可能會因為寸步難行，而不敢跟另一半大聲說話。

劉芯彤也說，現在她終於明白薑還是老的辣，長輩的話真的要聽，如今想起來，也許這一路她所遇到的狀況，媽媽都曾經遇過才會這樣苦口婆心勸她，因此她也推薦女孩們務必要把這三件事情都學好。

貼文引起千人朝聖，不少人大呼真的要好好聽媽媽的話，「剛出社會時，我老闆也這麼跟我說過：女生會喝酒是保護自己，要學會開車才不用一直靠男人」、「聽媽媽的話，因為媽媽知道會這些，人生就幾乎不需要男人了」、「你媽媽真的有遠見，我也覺得女生要會開車，才不會受制於人」。

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