台灣普遍來說，一般公寓通常緊鄰隔鄰陽台，因此住戶的一舉一動，通常很難避過鄰居眼光。尤其是浴室的窗戶常常都面對隔壁住戶後陽台，因此更要小心窗光外洩。一位人妻在臉書《我是萬華人》就崩潰PO文表示，住後方的一名大胸女子，10年來洗澡都不關窗，而窗戶僅距離陽台5公尺，因此她老公在陽台抽菸，或是她曬衣服時，屢次見到她晃著巨乳，讓她們家人都相當尷尬，因此上網求解，此文果然引起網友極大回響。

該位人妻在臉書《我是萬華人》PO文表示，「對面的鄰居您好，我真的忍了10年了，我的陽台離你的浴室才5公尺，妳們洗澡都不關窗，我只要曬衣服，就要被強迫看妳們的胸部晃來晃去，不論我家老公在陽台抽菸，還是我在曬衣服，妳們從來不遮掩，家中的孩子也10歲了，總是問我為何對面的人洗澡都不關窗，2個奶摔來摔去。」

人妻崩潰的說，「會有人說不看就好，但無法避掉，我總不能低頭曬衣服吧！廣大的萬華人，有誰能教教我，該如何改善這個問題呢?」

人妻最後還附帶一句，「對了，她們不是為了通風，因為冬天冷的時候洗澡都是關緊緊的，她們家的浴室窗子很大，我想閃都閃不掉。」

對此網友紛紛回應表示，「誠徵租客，萬華上空景觀房」、「妳老公484一天要抽5包」、「這樣晃來晃去應該是老奶奶吧」、「請問售票口在哪」、「漂亮的話是妳拉高房價關鍵阿」、「請問要賣房子嗎?很多單身客在等」。