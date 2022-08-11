氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(11日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示：「輕颱木蘭」向西北西，即將登陸越南北部，將減弱為熱帶低壓；另一「熱帶低壓」在日本南方海面，向西北轉北北東，今日將發展為第8號「輕颱米雷」，明(12日)晚至週六(13日)晨有掠過日本本州東側的機率，對台無影響。

吳德榮表示，今(11日)晨觀測資料顯示，大氣不穩定，中部以北仍有零星對流發展。截至4：53各地區平地最低氣溫約在22、23度〔北部(基隆七堵區)23.3度，中部(嘉義民雄鄉)22.8度，南部(台南佳里區)23.4度，東部(花蓮壽豐鄉)22.3度〕。

吳德榮說，最新(10日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下週三(11至17日)台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢，應注意氣象局特報；東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率。今日各地區氣溫：北部23至36度，中部23至36度，南部23至36度，東部22至38度。