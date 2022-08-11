半導體產業雜音不斷，美國記憶體晶片大廠美光科技公司（Micron）日前下修本季營收財測，原因是電腦記憶晶片需求持續走弱。美國財經媒體引述花旗集團分析師克里斯托弗·丹利（Christopher Danely）報告指出，由於庫存增加和經濟前景看淡，半導體公司將面臨至少十年來最嚴重的衰退。

Christopher Danely表示，亞洲半導體公司從台積電到三星電子、SK海力士和東京電子，在多年普遍短缺導致產能大量投資之後，眾所周知的周期性行業，目前正朝著長期低迷的方向發展，他警告，市場正面臨自2001年、至少十年以來最嚴重的半導體衰退，預期每家公司和每個終端市場都會經歷一次調整。

Christopher Danely說，美光一直是產業低迷時期的領先指標，目前汽車製造商和其他公司削減開支的情況令人擔憂。他表示，在疫情大流行之前，晶片平均交貨時間通常不到15周，但今年6月晶片的平均等待時間飆升至27週，從豐田汽車公司到蘋果公司，這些公司由於無法獲得足夠的晶片，已損失約數十億美元的銷售額，值得注意的是，目前個人電腦市場已經陷入低迷，需求疲軟正在蔓延、訂單已經惡化。

Christopher Danely進一步指出，指標公司像是台積電等持續擴大資本支出，另外包括從美國、歐洲到大陸、日本的政府都補貼國內半導體產業，令人擔憂這種渦輪增壓式的投資，可能導致產能過剩和持續虧損。

美國7月通膨降溫，投資人期待美國聯邦準備理事會（Fed）可能放緩升息速度，費城半導體指數勁揚近4%，台積電今(11)日股價止跌回升，早盤一度達514元，上漲14元，市值增加3630億元來到13.32兆元。