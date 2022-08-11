全球記憶體模組及快閃記憶體品牌廠威剛(3260)旗下電競品牌XPG推出最新HURRICANE ARGB PWM風扇，規格包含120mm與140mm二款，於周三正式上市；擁有優異散熱性能與美觀兼具的XPG HURRICANE ARGB風扇，滿足玩家們高階散熱需求。

XPG致力提供玩家優化散熱效能體驗，電競首選的XPG Vento Pro 120MM PWN在市場上造成旋風後，集合風扇研究結晶，XPG全新推出XPG HURRICANE ARGB 120mm與140mm PWM散熱風扇，藉由高達分別2000 RPM與1800 RPM的風扇速度，可提供高風量極致表現和優化的靜風壓；搭配流體動力軸承(FDB)維持平穩運作，強化散熱表現、提升整體集中風量，系統維持於低噪音與低功耗，進而延長風扇壽命。XPG HURRICANE搭配專利扇葉雙層設計提供極優化的散熱表現，主扇葉和增壓扇葉同時運作，強化風扇框架增強氣流和靜壓，有效減少風阻，有效提升風量以實現前所未有的散熱效能，增加整體工作效率。

XPG HURRICANE風扇可透過PWM監控其系統溫度且彈性調整風扇速度。允許風扇在較低溫度下保持關閉，有效降低噪音與延長風扇使用壽命。XPG HURRICANE ARGB風扇可與主要的主板ARGB軟體應用相容，同步編輯炫彩燈光效果，加上雙層光環LED設計，玩家可輕鬆變換風扇的ARGB表現效果並創造迷人炫彩的視覺效果。