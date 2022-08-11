金管會10日召開壽險業總經理業務聯繫會議，邀請壽險公會及22家壽險公司總經理與會，針對當前重要政策及外界關注題材等6大議題進行討論交流，主委黃天牧亦綜整分享3點心得，強調業者應以保戶為念，並對監理機關多加建言。

主持會議的保險局長施瓊華首先感謝保險業在疫情期間，對受疫情影響的保戶及承租戶提供保單借款優利及不動產降租等紓困措施，提供便利安全的非面對面接觸投保及保險服務，並在合乎防疫政策措施及不偏離保險契約條款意旨下，辦理防疫相關保單理賠等服務。

此次會議主要議題有6項，包括：一、持續推動數位化、鼓勵創新與發展新商品。二、提升資金運用效益。三、落實保險商品風險管理。四、強化保險企業風險管理。五、落實接軌IFRS 17、ICS準備工作。六、精進洗錢防制、弱勢權益保障及永續金融。

金管會主委黃天牧對壽險公司發揮安定社會的功能表示感謝，期勉回歸以保戶為核心價值的保險業本質，並以以往推動保險商品審查改革、利變型保險商品區隔資產宣告利率機制、外匯價格準備金制度及保險業企業風險管理經驗，綜整提出三點心得和與會業者分享。

首先，黃天牧鼓勵壽險業者發揮專業，落實自律機制，降低他律監理及法遵成本，主管機關亦由興利角度要求業者自律管理。其次，壽險是長期承諾，業者於關注短期績效目標時，亦應注意對長期清償能力及保戶權益影響。最後，黃天牧指出，保險監理須與國際接軌，推動過程中大家須共同努力，主管機關將在可裁量範圍內，考量業者期待及兼顧在地化需求，業者亦應體認未來監理趨勢，在商品結構各方面逐步調整。

黃天牧最後強調，監理機關要傾聽業者及民眾心聲，業者亦應以保戶為念，並對監理機關多加建言，期望以此種良好互動模式，共同促進產業發展及維護保戶權益。金管會表示，未來將定期舉辦經理業務聯繫會議，作為主管機關與保險業者面對面溝通的重要平台。