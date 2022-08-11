24歲林襄是中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」的人氣成員，她臉蛋甜美、身材性感擁有E級上圍，如今推出兩本寫真集都銷量不錯，可說是新一代宅男女神。然而最近有網友自曝因為稱讚林襄好看，慘被女友分手，引來其他人留言安慰，而很會給粉絲福利的林襄，先前情人節曬出七夕限定版「小禮物」，引來許多「襄民」暴動留言。

近日，有網友在Dcard透露被交往一年多的女友問覺得林襄如何？他老實回答很正、最近很紅，沒想到女友隨即變臉，還傳了一堆疑似林襄修修臉前的照片，但該男網友繼續幫林襄說話：「不就是想變好看才會去整形嗎？」引來女友大暴怒，隔了幾天就提出分手。

對此，該網友覺得很無辜，更透露女友說要分手主因是不能接受男友喜歡林襄，「他（她）覺得膚淺的人才會喜歡那種露奶搏眼球的女生」，然而男網友只是覺得林襄好看，並不是喜歡林襄，便反問廣大網友：「女生是不是都不太喜歡林襄這種女生？」，引來其他網友安慰說：「雖然我也不太喜歡林襄，但愛問又愛嫌然後變分手理由也是很誇張」、「這種女友分一分也好，真的是無限上綱欸」、「雖然她把自己外貌弄得很亮麗沒錯，但言行舉止醫美救不了，她的本性不討喜，我們女生不像男生是視覺動物，所以女藝人的人品對我們來說很重要」、「前女友很瞎，還好放生了」。

而林襄會走紅其來有自，先前她透露整個８月工作滿檔，除了錄影外還要宣傳寫真集，整個月只有2天休假，先前情人節她還分享偷偷做了小禮物，原來是她穿著白色性感內衣的抱枕和浴巾，一轉身邪惡小丁和美臀全露，粉絲紛紛流鼻血說：「情人節我好快樂」、「我需要這個酷酷的東西」、「買了啦！」、「這根本噴鼻血」。