與目前正經歷嚴重通貨膨脹的大多數20國集團（G20）成員不同，當地時間8月9日，巴西卻宣布，創下42年以來最大的通貨緊縮。

據新聞網站Poder360巴西8月9日報導，該國主要通貨膨脹指標「廣大消費者全國物價指數」（IPCA）在今年3月中達到12.13%的峰值，到了7月下降至10.07%。自1980年1月開始記錄以來，今年7月巴西的通貨緊縮率走降為0.68%，迎來歷史上最大的一次回縮，而上次發生在1998年8月，當時通貨緊縮率為0.51%，巴西地理和統計研究所（IBGE）本周二公開了完整的報告。

🇧🇷 O IPCA, principal índice que mede a inflação no país, teve queda de 0,68% em julho. Segundo o IBGE, é a maior deflação em toda a série histórica.



A inflação já atinge 10,07% nos últimos 12 meses e 4,77% apenas neste ano, acima da meta para 2022 que é 3,5%. pic.twitter.com/6ZAp8NowUb — Eixo Político (@eixopolitico) August 9, 2022

廣大消費者全國物價指數的下跌略大於巴西媒體獲得的金融市場預測，先前分析師預估，6月份通貨緊縮率大約座落在0.66%。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府今年6月23日批准了一項減稅法案，該法案限制了柴油、汽油、電力、通訊和公共交通的商品和服務流通稅（ICMS），而這次通貨緊縮主要由運輸業所驅動，該集團的整體價格下降4.51%，燃料價格下跌了14.15%、汽油下跌15.48%、乙醇下跌11.38%，只有柴油價格上升了4.59%。

Participamos nesta terça-feira do programa Prós e Contras, da @JovemPanNews, sobre os dados do IBGE, que divulgou hoje, que o IPCA ficou em -0,68% em julho, a menor taxa desde o início da série histórica em 1980. pic.twitter.com/6gF1ngauLY — Esperidião Amin (@esperidiaoamin_) August 9, 2022

Inflação: IPCA, do IBGE, registra maior deflação da história. Preços caíram 0,68%, puxados pela queda dos combustíveis, da energia elétrica e das comunicações.



Leia matéria completa: ⇩https://t.co/r5jSJuqpuq — F5 Cariri (@f5cariri) August 10, 2022

除了運輸之外，還有兩類實現了通縮，房屋的價格下跌了1.05%、電費下降了5.78%，不過食品和飲料類卻增長了1.3%。