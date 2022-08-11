美國公布7月消費者物價指數（CPI）為8.5%，優於原先預期，美國通膨趨向緩和跡象，激勵道瓊指數猛漲535點，台股今(11)日早盤上漲逾250點，台積電上漲14元來到514元。

費城半導體指數勁揚近4%，台積電、聯電ADR飆逾4%。台股現貨部分，台積電漲幅超過2%，聯電上漲逾3%拚上攻42元大關，貨櫃三雄漲幅均超過1%。

法人表示，美國通膨壓力下降，跌深的美國科技股反彈，台股科技股料也有機會連動；不過，台股受兩岸關係影響，短線即便反彈，力道也相對有限，盤面以個股輪動為主。

美股四大指數表現如下：道瓊上漲535.10點或1.63%，收33,309.51點。那斯達克上漲360.88點或2.89%，收12,854.81點。標普500上漲87.77點或2.13%，收4,210.24點。費城半導體上漲121.81點或4.25%，收2,988.71點。