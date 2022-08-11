台灣缺電危機四伏，廢棄物去化緩慢，如何透過「轉廢為能」的技術提升綠能比例，已被政府和產業界高度重視。台灣循環能源發展協會10日上午在台北創新實驗室舉辦論壇，提出一箭雙鵰解決方案，希望透過政府、民間力量，達到2050淨零排放目標。

龔明鑫主委辦公室在其賀詞中說到：「打造具競爭力、循環永續、韌性且安全之各項轉型策略及治理基礎，是我國施政一貫目標。台灣循環能源發展協會倡議的『由廢轉能』新科技，將可解決企業端處理廢棄物痛點，降低成本並實質促進經濟成長；國家可減少進口能源仰賴、從而創造綠色發電、逐步達到能源自主。」

王美花部長辦公室則說：「欣見台灣循環能源發展協會結合民間力量，推動廢棄物產熱發電再利用，藉此創造再生能源發展新契機。相信在政府與民間同心協力下，未來綠色能源比例將可大幅提升、共同達標2050淨零碳排。」

台灣循環經濟發展協會祕書長袁易(左一起)、台日產經友好促進會會長葉建揚、台灣大車隊副董李瓊淑、時代力量議員宋國鼎分享轉廢為能的案例與建言。

論壇邀請國發會、經濟部工業局、能源局、環保署等單位出席，並有關心環保議題的公協會代表、台日產經友好促進會、歐司瑪再生能源科技、台灣大車隊、台灣LG新能源、教育產業代表朝陽科技大學，以及星級觀光飯店礁溪山形閣、連鎖知名飯店福容大飯店，民間投資業殷眾投顧，共享機車業者YATOGO易象創意等多家業者與會，更有超過千人線上共襄盛舉。

經濟部六月底修正發佈「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」與轉廢為能相關的辦法。台灣循環能源發展協會於10日舉辦「ESG轉廢為能 你我同行」論壇，希望透過公協會，結合官方、民間力量，攜手將廢棄物轉化為能源、共同推動潔淨家園。論壇別開生面的安排，讓與會的產官學研創各界都眼睛一亮。

本來應該很「硬」的論壇，在「泊人」感性又別緻的開場演出，以及協會秘書長袁易空谷回音的理性呼籲影片，論壇顯得溫暖！「這個議題要官方與民間業者合力推動，要理性與感性一齊下手，才有可能成功。」袁易如是說。

在接受訪問時，袁易指出，循環經濟的中心處理思想，在於「沒有廢棄物、只有資源錯置」。政府官方雖已發佈相關辦法，但台灣仍有數以萬計的企業主正在為處理事業廢棄物去化傷透腦筋，並支付高昂的成本；原因即在於由廢轉能的法規、技術、實質運作等，都還在新興發展的起步階段。「我們今天舉辦論壇，就是希望政府與民間，科研機構與企業界，一同努力來突破障礙。」袁易說。

袁易表示，台灣循環能源發展協會將致力於協助中小企業轉型，達成ESG廢轉為能的目標。本次「ESG轉廢為能 你我同行」論壇，邀集產、官、學、研齊聚一堂，毋寧是替廢棄物轉化為能源此一重要政策拉開序幕，鳴槍起跑，期許將政策與技術落實於業界，讓民間單位能與時俱進，跟上時代腳步。

由於廢棄物去化、公司治理ESG、獲取綠電拓展外銷等，均為企業界關心議題；論壇現場冠蓋雲集、座無虛席，FB直播更是千人同步在線，一起關注。袁易表示，台灣循環能源發展協會致力於由廢轉能，會員中並有多家業者具備由廢轉能尖端技術；若企業主想進一步了解廢棄物轉化為能源的實質做法，歡迎致電台灣循環能源發展協會(02-22467017)獲得更多資訊，協會將有專人協助。