1名長相亮眼的女警於上月還拍攝犯罪宣導片登上媒體版面，日前又在網上引起熱烈討論，有網友於PTT表特版貼出多張女警的生活照及比基尼辣照，不少民眾見狀直呼：「好想犯罪」、「想被夜間偵訊」，據了解，該名女警身分曝光，原來是服務於新北市警察局婦幼隊的高材生女警韓淳羽。

1名網友於PTT表特版以「正妹飛天小女警」貼出多張女警韓淳羽的生活照片，原PO還透露女警畢業於金山，目前任職於婦幼隊，引起鄉民們熱議，紛紛在文章下留言：「哪個分局 朋友想去泡茶」、「我沒簽聯絡簿，快逮捕我吧」、「我要去馬路上倒車逆向蛇行」、「好想犯罪」、「想被夜間偵訊」。

女警韓淳羽於PTT引起熱烈討論。（圖／截自PTT）

事實上女警韓淳羽讀警專時就非常受歡迎，2016年時就有學弟於臉書粉專「告白警察學校 2.0 TPC Crushes」發文，341的韓淳羽學姊真的好可愛，真的好想認識學姊哦！可是學姊應該不想認識學弟吧。貼文下不少人表示：「整天被你告白版洗版就好啦」、「韓淳羽很夯很夯」，當時也意外神本尊逗趣回應：「不，我已經老了」。

學弟2016年於《告白警察學校 2.0 TPC Crushes》和韓淳羽告白。（圖／截自告白警察學校 2.0 TPC Crushes）

女警韓淳羽上個月還因拍攝「家裡有詭」的宣導影片登上媒體版面，高中唸中山女中的她，是蔡英文總統的學妹，學測考上彰化師大，但從小愛好打抱不平，充滿正義感的韓淳羽，一心只想當警察，幫助弱勢，當時還因此被學校主任叫去訓話，打定主意後仍報考了警校，警專34期畢業後分發到新北市警局服務。

長相亮眼的她，過去在金山分局服務時，也曾協助3名韓籍女遊客迅速找回遺失的手機，讓外國遊客直呼台灣警察真的超棒!更曾在婦幼隊執行夜間巡邏勤務時，發現二名徘徊校園外的落單男童，與婦幼隊同仁一同守護並通知家長，平安讓男童返家。