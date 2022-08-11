AOI檢測設備商由田（3455）公告2022年7月營收3.08億元，較同期成長27.98％，創歷史同期新高，累計今年前七個月營收15.18億元，為歷史同期次高。

受惠於載板、半導體封裝需求持續暢旺，以及部分面板廠升級改造需求的挹注，上半年營收表現可謂是淡季不淡，而三大產品線的比重調整策略，亦有效帶動毛利率向上攀升。

ABF載板在未來幾年仍是發展5G、HPC、AI應用的關鍵要素，在晶片不斷微縮的趨勢下，載板的線路更加精細、層數也相應提高，高階載板的生產良率較低，由田能有效地為品質把關，提升客戶生產效率。由田在兩岸遍佈銷售實績，目前載板訂單能見度也一路看到明年，對載板檢測市場仍保持相當信心。

由田同時積極廣化產品線，在半導體領域可提供驅動IC捲帶式COF檢查，以及半導體後段製程的Fan-out、RDL、SiP等對應方案。隨著先進封裝的需求擴大，異質整合與小晶片將會是未來的趨勢，由於封測端最終還是會考量成本效益，對龍頭OSAT廠搶食高階封裝有相對優勢。由田近年積極跨入半導體領域，在兩岸封測大廠已有銷售實績，現階段龍頭封測廠擴產計畫不變下，公司半導體營收表現有望再締新猷。

展望後市，由於陸資載板崛起、傳統板廠切入載板、高階軟硬板市場逐漸發酵，以及國際政經加速半導體自主化等因素下，將有利於由田以全方位的檢測能力獨霸群雄。法人預估由田全年營收將有20％以上的成長，全年毛利率預計守穩50％以上水準，每股盈餘可望再創新高。