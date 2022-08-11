今天在大聯盟場上洋基以3：4不敵水手，達到70勝後狀況卻急轉直下，近10戰只有2勝，未來堪憂，此戰先發左投柯特斯(Nestor Cortes)主投6局失3分，最後逃過敗投，而打線部分表現不佳，全場只敲出4支安打，不過「法官」賈吉(Aaron Judge)仍穩定輸出本季第45轟，創下聯盟史上第5快紀錄，打點數也來到99，在競爭美聯MVP的路上十分順暢。

Aaron Judge's 45th home run of the season! pic.twitter.com/Zk4UPKLlyw — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) August 10, 2022

洋基下半季狀況相當不穩，投打表現都未見上半季的強勢，上一戰與水手苦戰到延長賽第13局仍抱撼輸球，雖然率先拿下70勝，但全隊仍處低迷狀態。此戰先發左投柯特斯主投6局被敲3安打失掉3分，有10K和1保送，前5局他表現火燙，無奈6局遭海格提(Sam Haggerty)擊出陽春炮，7局洋基幫他灌下3分，東岡(Kyle Higashioka)、賈吉雙雙開轟。

賈吉也達成本季第45轟，並寫下瘋狂紀錄，據美媒《ESPN Stats & Info》指出，他僅用108場就締造45轟，是聯盟史上第5快達成的球員，排他前面的正是「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)，他花了107場，接著前紅雀強打馬奎爾(Mark McGwire)獨霸2、3名，分別花了106與99場，最快達成的則是邦茲(Barry Bonds)，他僅用97場就達成。

With his 45th home run of the season coming in the 7th inning Aaron Judge reached that total at a blistering pace.



He's played the 5th-fewest games to reach 45 HR in MLB history, and is on pace for 65 HR on the year. pic.twitter.com/5QJoCql3pp — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 10, 2022

而賈吉雖創下紀錄，仍難逃輸球命運，7局下柯特斯再被敲安失第2分，阿布瑞尤(Albert Abreu)接替後沒穩住，遭2分炮狙擊，其中1分算在柯特斯身上，最後由阿布瑞尤承擔敗投。此戰賈吉2打數1安打貢獻1分打點，還選到2次保送，打擊率是高水準的.304，但勒瑪修(DJ LeMahieu)、雷佐(Anthony Rizzo)、唐納森(Josh Donaldson)合計11支0，成為重傷害。