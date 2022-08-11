美中軍備競賽延燒到半導體、消費性電子產品領域，美國除了對大陸晶片業設下出口限制外，更打算拉攏台日韓組成晶片聯盟，被認為是技巧性孤立大陸，然而有專家認為，全球化趨勢不可避免，互相依賴一定會發生，而且大陸晶片業的優勢在於擁有一致性的戰略，這讓其他競爭者面臨很大的挑戰。

過去幾年，美國主要打擊大陸晶片業的先進製程，讓他們無法拿到關鍵的生產設備與技術，進而牽制其高科技與武器發展，如今美國有意擴大制裁範圍，大陸不僅無法取得14奈米以下的設備，就連非軍事相關的記憶體晶片也可能受到影響，加上美國找上台日韓組晶片聯盟，圍堵大陸晶片業的態度相當明顯。

CNN報導，大西洋理事會（Atlantic Council）數位認證實驗室Kenton Thibaut認為，大陸的優勢在於他們有一致的半導體戰略，可以讓技術與基礎設施快速發展，並為需要他們的客戶提供專屬服務。

Kenton Thibaut提醒，美國與其盟友還需要制定一項高科技策略，除了專注與大陸的競爭外，更要積極為全球的需求提供真正有效率的解決方案。

美國近期疾呼半導體生產在地化，但報導提到，即使如此仍很難與全球供應鏈脫鉤，尤其半導體是相當複雜的領域，從原料、設計、設備及生產都分布在不同的國家。

美國瑞德福大學Virginia's Radford University從事風險分析的教授Zachary Collier表示，「這確實是一個巨大的網路，無論有多少國家試圖將生產在地化，但無法避免互相依賴，這是全球性的產業。」