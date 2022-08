台北市從今年12月1日起,禁止全市飲料店使用一次性塑膠飲料杯,引起業者一震譁然。但其實台灣不是唯一實行禁塑政策的國家,許多歐美國家其實都已經在實行相關的環保政策。本次就一起來學會和塑膠禁令相關的TOEIC測驗(https://bit.ly/3zOUZRE)單字與英文用法,讓你和外國朋友談論這個議題時,也能發表自己的意見。

禁塑令的幾個主角

大多數的塑膠杯(plastic cup)都含有塑膠微粒(microbeads),且具有無法分解的特性,所以一旦變成廢棄物,傷害環境的持續時間會很長。

All cosmetics containing microbeads are banned in Taiwan starting from July this year.(所有含有塑膠微粒的化妝品都從今年7 月起在台灣禁用。)

塑膠微粒的英文來自於“micro-”(微小的)的字根,後方的“bead”意思是小圓珠,除了用來表示化妝品中的塑膠微粒外,項鍊上的念珠或裝飾性的珠子也可以用這個字。

除了塑膠微粒,另外一個頻繁出現在新聞的就是我們常用到的吸管(straw)了。straw的原意為稻草,因為稻草的稈內是中空的,所以被用來作為吸管的英文名。straw還有一種很常見的英文用法,那就是the last straw,這句話來自於英文諺語the last straw on the camel’s back(駱駝背上的最後一根稻草),意思為忍無可忍或造成崩潰的事物。

John’s death has tragically become the last straw for his family.(John 的逝亡悲劇性地成了壓倒他家人的最後一根稻草。)

從環保出發的禁塑令

塑膠產品逐漸被禁止的主因是為了要響應環保(environmental protection), 所以許多國家都開始提倡使用可以被自然分解的產品。分解一共有兩個英文說法, 包括biodegradable和compostable。

Biodegradable 的字根為bio-(生物)、de(去除)、grade(等級)、able(可以),意思加起來就會成為「能進行生物降解的;可行生物分解的」,而compostable 則來自於compost(堆肥)和able(可以),這些可以進行分解的原料除了環保,更是對環境友善(eco-friendly)有很大的幫助。

The pictures showing the sea turtle with plastic straw stuck up its nose has aroused the public awareness of environmental protection.(海龜鼻孔塞著塑膠吸管的照片已經激起了大眾的環保意識。)

「禁止」英文的各種用法

談完禁止什麼與為什麼禁止後,接著就要介紹禁止的三個主要說法,分別是ban、prohibit和forbid。

ban通常指的是法律或規則上的禁止,例如槍禁(gun ban)或髮禁(ban on hairstyles),目的都是要禁止某個行為的發生,這個用法如果直接當作動詞,就不需加上介詞;當成名詞的話,要加上on。

The new ban on microbeads will be effective starting from July 1st, 2018.(塑膠微粒的新禁令將於2018 年7 月1 日正式生效。)

prohibit的意思也是禁止,常與ban連用,不過prohibit通常使用在被動語態,並以事物作為主詞,被「人」給「禁止」之後,這件「事情」就被禁止了。

Smoking is strictly prohibited on campus.(在校園中嚴禁抽菸。)

forbid是「有權利位階差異」下所做出的禁止,例如中國紫禁城就叫做The Forbidden City,而父母對小孩的禁止通常也用forbid來表示。

My parents forbid me to play games on my cellphone with my friends.(我爸媽禁止我在手機上跟朋友玩遊戲。)

與法案相關的三個重點動詞

要有效的禁止塑膠產品,立法是最有效的途徑,但法案不會只有一條法律,所以「法案」的英文通常會使用bill來表示。要成立法案,一開始要去推動(push),推動之後才會通過(pass), 最後再被大眾採用(adopt)。所以在學習法案的英文時,請先記住這三個相關的動詞。

The passed bill requires all establishments that serve food or drink stop offering plastic straws.(通過的法案要求所有提供食物或飲料的機構停止供應塑膠吸管。)

【多益模擬試題】

1. _____ in July 2018, microbeads have seen a sharp fall in its sales volume.

(A) Prohibit

(B) Prohibits

(C) Prohibited

(D) Prohibiting

2. Plastic products are not eco-friendly. They are _____ biodegradable nor compostable.

(A) either

(B) neither

(C) or

(D) nor

解析:

1.正解為(C)。題意為「於2018年七月被禁後,塑膠微粒在銷售量上有了急遽的下滑。」原句為兩句,前者為microbeads are prohibited in July 2018,由於microbeads與後方主詞相同,are轉為being,於分詞構句中皆可省略,故剩下Prohibited in July 2018。

2.正解為(B)。題意為「塑膠產品對生態並不友善。既無法被生物分解也無法作為堆肥。」這題考的是兩者都否定的「既不…也不…」用法neither… nor…,而這組字其實是從either…or…同時加上表示not的「n」而來,所以後方已經有nor了,故前方必選neither,故答案為(B)。

文/李海碩