民進黨台北市長參選人陳時中上午赴虎山步道參訪。（黃婉婷攝）

台北市長選戰口水打得激烈，內湖交通問題更讓綠白數度隔空交火，民進黨台北市長參選人陳時中日前酸台北市副市長黃珊珊「脾氣較大」、「選舉不用氣呼呼」，遭黃珊珊回嗆不要一天到晚講別人，「不噴口水就不會有人氣呼呼」。對此，陳時中11日駁斥，強調自己並沒有講黃珊珊，而是在講道路。

陳時中上午赴虎山步道參訪前接受媒體聯訪，被問及內湖交通論戰，他表示，怎樣讓國道1號能暢通，自然就會減低路面回堵壓力，所以環東大道裡面過了南湖大橋後再北上，內湖到南港這段相對交通動脈會通暢，回堵就會減低，市區內都會相對改善。

陳時中說，目前內湖交通壅塞節點很多，要從大的先疏通，小地方就會跑比較快，上下班裡面，上班會自動分流比較好，下班因為要接小朋友之類，車流會比較集中，如何在下班時間即時離開內湖，可以在匝道快速道路儘快通關是有必要的。

至於陳時中專訪時稱黃珊珊脾氣不好，但選舉不要氣呼呼，遭黃珊珊回擊說「不要一天到晚講別人」。他則強調，自己並沒有講黃珊珊，而是在講道路，希望把道路弄好。