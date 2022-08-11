一名女網友表示，前男友被騙到柬埔寨打工後，無論怎麼聯繫都找不到人，前男友的父母心急如焚，希望她能夠飛柬埔寨找人，前男友的好友也認為她身為前任，應該要幫忙，她拒絕後卻被罵「台女！不幫自己人」，她苦惱PO文「該去嗎？」網友紛紛打醒她，「都分手了，前男友死活干妳屁事！」

原PO於論壇《Dcard》指出，最近突接到前男友父母來電說，前男友7月出國工作後，臉書就再也沒有發布新貼文，LINE帳號也整個刪除，用盡各種方式都聯繫不上，問了前男友的好友才知道，前男友被騙到柬埔寨。

前男友的父母在電話中表示，已開始籌錢，希望原PO能飛到柬埔寨去救人，就連前男友的朋友也對她說，「妳身為他的前女友，應該要幫忙」，原PO害怕得當場拒絕，沒想到卻被罵「台女！不幫自己人」，令她為難地說，「光想到要去柬埔寨就覺得可怕，大家會因為想救人，親自飛一趟嗎？」

貼文曝光，不少網友紛紛勸阻，「千萬不要去！誰說曾經相愛就一定要幫忙，他們說台女、不幫忙，只是情緒勒索」、「他媽都沒去了妳去幹嘛？」、「他媽說不定是希望用妳換他兒子回來喔，畢竟女生價值比較高」、「妳是交往時候騙了他們家一棟房子嗎？不然他死活關妳屁事」、「還好妳分手了！這一家人根本神邏輯」。