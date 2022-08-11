誠品生活拓展版圖，將進駐位在台南市南區的鹽埕段「商八」開發區，新建廣達6000坪的南台灣最大店面，預計會在2024年於台南建城400周年里程碑這個時間點開幕，基地鄰近安平老街、台南機場、奇美博物館等，有助帶進商業人潮，活絡南區與安平區商圈發展。

商八基地面積2.3公頃，位於台南市中華西路一段、新興路口的南區鹽埕段，對面為明和公園，鄰近台86快速道路、國道1號、3號、台南機場，周圍交通網路四通八達。2019年7月4日由碳佐麻里公司得標負責開發，總投資金額15億元，將引進相關商業經營及複合式餐飲。

台南市長黃偉哲表示，自就任以來「拚經濟」一直是首要施政重點，台南生活機能不斷提昇，具備交通機能、腹地廣大、優質人才等優勢，感謝在迎接台南建城400年之際，誠品生活再度回到台南加碼投資，繁榮地方經濟與創造就業機會。

誠品董事長吳旻潔表示，台南是誠品創辦人吳清友先生的故鄉，這次展店對誠品團隊別具意義。在迎接台南400年之際，很開心能有機會回到台南，開展一家充滿誠品場所精神的大店，相信能成為台南全新旅遊亮點之一。

碳佐麻里董事長邱彥騰表示，非常期待和誠品的首次合作能激盪出令人眼睛一亮的創意，打造最具特色的觀光休憩景點。園區除了匯集碳佐麻里眾多自有餐飲品牌，未來也將由誠品生活提供閱讀、設計、主題展覽等多元藝文體驗，全方位滿足民眾生活與休閒需求。

住在南區汪小姐說，這次暑假特地安排帶小孩前往台北松菸文創園區的誠品生活區朝聖，聽到誠品與碳佐麻里計畫到南區設點的消息後非常開心，這樣以後就不用特地跑到台北，在自己居住地就能享有跟松菸一樣高質感、滿滿文青與精緻美食的生活體驗。