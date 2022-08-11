網紅鄧佳華近來轉換跑道到蛋糕店打工，更PO出與美女老闆合照，揚言絕對不會離職，還表示會做到10年以上，他表示為了報答老闆娘的恩情，等賺夠錢會請對方吃壽司，而老闆娘昨天也在直播公開社群帳號，讓真面目因此曝光，除了是個面貌姣好的正妹，還曾參與本土劇《天之驕女》演出。

鄧佳華轉換跑道到蛋糕店打工後，幾乎每天都會PO出與老闆娘的合照，分享說當日工作心得，昨(10日)強調將會腳踏實地賺錢 ，也感謝老闆娘這麼照顧自己，等賺夠錢後會請對方到知名壽司店用餐，對此，老闆娘則是在底下回覆：「不過我比較喜歡生魚片」，看起來兩人互動頗佳。

鄧佳華昨天在臉書直播時，老闆娘也公開社群帳號，真面目因此曝光，只見她不僅有著水汪汪大眼及甜美臉蛋，更有著令人稱羨的火辣身材，除了雞蛋糕副業外，也是女歌手兼廣告模特兒，更曾參與本土劇《天之驕女》及華劇《三隻小豬的逆襲》演出，演藝圈經歷可說是相當豐富。

老闆娘在鄧佳華PO文底下留言，可見兩人互動頗佳。(鄧佳華臉書)

鄧佳華老闆娘除了是女歌手兼廣告模特兒，更曾參與多部戲劇演出。(小澪臉書)

雖然鄧佳華揚言會努力工作，甚至強調未來若亂發文，願意被扣薪資，藉此證實自己的決心，不過多數網友仍相當看衰：「聽聽就好啦，話說一說也是在亂發文」、「打個工而已廢話這麼多，我就看女老闆能容忍多久」、「扣工資等等你還到勞動部投訴，得不償失」、「那你大概下禮拜都要做白工了」。