香港小姐出身的佘詩曼，不只有美貌也有演技，最讓台灣觀眾熟知的是，佘詩曼2018年在宮廷劇《延禧攻略》，從溫柔賢淑的嫻妃黑化成陰險、有心思的皇后，佘詩曼以此再創事業高峰，而總走知性、氣質風格的她，日前則罕見大解放，佘詩曼身穿低胸平口洋裝，邪惡拍照視角讓她香肩和豐滿上圍一覽無遺。

47歲佘詩曼放送福利，她以一襲平口洋裝氣質入鏡，低胸設計讓鎖骨和白嫩上圍全見客，轉身還大露美背，而照片由上往下拍的邪惡視角，更是讓傲人車頭燈現形，佘詩曼前凸後翹的S身材一覽無遺，畫面相當吸睛。

佘詩曼身材很有料。（圖／取材自微博）

佘詩曼性感照散發性感女人味，網友大讚：「佘詩曼真美」、「看了還會心動，不老女神」、「永遠那麼甜」，有粉絲留言：「為什麼不提醒我寶貝衣服往上提」，還釣出工作室說：「小露怡情，還是可以看的」，並表示主要是佘詩曼很美。

不過佘詩曼感情仍交白卷，她相當豁達且有自己的想法，她不急著找另一半，只求對方能擁「有趣的靈魂」，佘詩曼正能量說：「我相信我會找到的」，而她也不後悔自己沒結婚：「如果沒結成的話，那肯定他不是最適合我的」。