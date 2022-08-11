美股10日飆漲，因美國最新CPI(消費者物價指數)增幅未再創新高，化解聯準會9月可能還會大幅升息疑慮。3大指數中，那斯達克漲近3%最多，標準500創3個月新高，至於費半指數更是一舉漲破4%。另外，美國最新CPI公布後，美國公債殖利率也應聲下挫，10年期的下跌9個基本點至2.67%，30年期的也跌6個基本點到2.96%。至於最新美指期也持續上漲。

★主要指數

美股道瓊上漲535.10點或1.63%，收33,309.51點。

NASDAQ上漲360.88點或2.89%，收12,854.81點。

S&P500上漲87.77點或2.13%，收4,210.24點。

費城半導體上漲121.81點或4.25%，收2,988.71點。

★消息

表定9月20日至21日召開政策利率會議的聯準會，目前市場預估還會繼續升息，但認為還會調高75個基本點，也就是3碼的機率，已從68%大幅降至31%，甚至還預測聯準會只會把當地利率增加58個基本點，不到2.5碼。

美股大漲，衡量標普500未來30天隱含波動率的恐慌指數VIX也跌破20點，盤中最低一度來到19.79點，創4月以來新低。通常來說，VIX上漲，標普500或許會下跌，但VIX下跌，標普500則相對較平穩。

美國7月CPI年增8.5%，低於市場預估8.7%，也低於6月曾創40多年新高的9.1%。另外，剔除食品與能源，7月核心CPI持平，較預估少0.2%，6月則是增加1.3%。

芝加哥聯邦準備銀行認為，美國通膨還是高得難以接受。不過，就業市場應該還是會持續強勁，並看好2022下半年景氣表現。同時，預估到2023年底，美國利率會在3.75%到4%之間。另外，明尼阿波利斯聯準銀行指出，就算有經濟衰退風險，也是要抑制物價再大漲，希望把通膨降到2%。

根據美國汽車協會（AAA）調查，美國平均加油費用在6月中旬，一度飆升到每加侖5美元以上的歷史新高後，目前也開始下滑，累計跌幅近20%左右。美國總統拜登也表示，油價下跌有助舒緩家庭生計高成本壓力。

★分析

美國銀行認為，7月油價明顯回檔，讓消費者可以稍微鬆一口氣。另外，家庭存款和儲蓄金額還是很高，消費者也尚未出現借貸增加現象。雖然3分之1沒有自己房子的美國無殼蝸牛正面臨荷包縮水窘境，但油價下跌以及零售業者的折扣促銷，也讓消費者在7月繼續花錢。

專家學者認為，物價上漲步調正在放慢，但不表示聯準會將放棄貨幣緊縮念頭，在就業市場仍然如此強勁下，美國2年期公債殖利率可能會出現棄守的拋售潮。

財富管理業者Key Private Bank表示，許多造成美國通膨大漲的因素，都開始不再是無解的問題之後，聯準會下個月可能會考慮升息兩碼，50個基本點，而不是CPI公布前所預測的3碼，75個基本點。

★類股

11大類股全部上揚，其中以原物料漲2.88%最多，其次是非必需消費品漲2.87%，至於科技以及通訊服務也都上漲2.77%。不過，像是能源類以及公用事業的漲幅則是不到1%。

★重磅股

大型科技族群全都上漲，元宇宙Meta漲近6%，亞馬遜漲3.5%，蘋果漲2.6%創4個月新高。微軟以及谷歌母公司Alphabet都上漲超過2.4%，奈飛大漲超過6%，特斯拉收漲近4%，上漲3.74%的推特，盤中最高一度上漲超過4%。

晶片類股也全都走高，英特爾漲2.5%，AMD漲3.7%，就連日前發布獲利預警的英偉達以及美光都分別上漲6%以及接近4%。

★焦點股

德意志銀行將美光目標價下修至68美元，但維持買入評等，並表示美光會公布不佳的財測並不易外，因為在過去幾周，許多零組件業者都曾暗示供應鏈庫存調整不順的消息。同時，花旗也將美光目標價調降至75美元，且維持買入評等。

美國加密貨幣交易所Coinbase上季虧損11億美元創歷史新高，營收大幅下滑超過60%，減至8.083億美元並低於預期，平均每月交易客戶量降至900萬，月減2%。

迪士尼上季無論營收、獲利以及訂閱數量均超乎預期，並把Disney+沒有廣告的節目訂價調高38%。另外，將於12月8日推出有廣告版的Disney+版本。收漲4%的迪士尼，盤後也大漲近8%。

自2021年以來，再度重新交機給客戶787寬體夢幻客機的波音，盤中股價一度最高上漲近4%，最後也收漲2.5%，逼近8月1日創下的3個半月新高。

★台股ADR

台積電上漲3.46美元或4.06%，收88.67美元，換算台股價格為531.97元。

聯電上漲0.35美元或5.25%，收7.02美元，換算台股價格為42.12元。

日月光上漲0.30美元或5.09%，收6.19美元，換算台股價格為92.84元。

中華電信上漲0.42美元或1.03%，收41.32美元，換算台股價格為123.95元。