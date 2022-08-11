農曆7月鬼門開，民俗上免不了許多禁忌；從房市角度而言，也被認為是傳統的淡季。不只如此，多數人買房也忌諱買到「凶宅」，無奈目前並沒有官方的資料庫可供查詢，只能依靠房仲、屋主、左鄰右舍告知，或是自己向街坊鄰居打聽。針對這項痛點，信義房屋將累積超過30年的銷售案件、社區資訊彙整進入資料庫，輔以新聞資訊蒐集、同仁回報等管道，在不動產說明書內提供給消費者最詳盡的資訊；如若仍有疏漏，信義房屋也首創「凶宅安心保障服務」，提供最高原價購入的補償，盼助消費者安心成家。

消費者拿出畢生積蓄購屋，一定都期望了解房子的真正狀況，因此，信義房屋民國78年創業界之先、比法規早了10年，開始針對每間銷售的房子製作「不動產說明書」，可謂房屋的身分證，這套流程也獲得ISO 9001認證。

其中，針對凶宅部分，由於凶宅資訊並無官方系統可供查詢，信義房屋發揮全台直營優勢，創建出最豐富的資料庫，資訊來源主要是透過同仁回饋、定期新聞蒐集等方式，且是累積超過30年所彙整的資訊。但凡消費者欲購買的物件查到曾發生非自然身故等情況，不動產說明書內都會如實揭露。

不過，為避免單靠民間公司的力量，仍不免有所疏漏，信義房屋同樣率業界之先，首創「凶宅安心保障服務」。信義房屋表示，只要是透過信義房屋購屋居住的消費者，自簽署履約保證結案單次日起算1年內，或依不動產買賣契約實際點交日次日起算1年內，發現購買的物件內之前曾發生符合凶宅事件定義的情形，依凶宅事件發生日期為依據，信義房屋提供最高原價購入的補償。

為求周延照顧消費者權利，信義房屋不只提供「凶宅安心保障服務」與「蟲蛀保障專案」等兩大安心服務，以及規劃「漏水保固」、「買賣價金履約保證制度」、「高氯離子瑕疵保障制度」、「高放射瑕疵保障制度」，構成四大保障。信義房屋強調，自創立以來，均秉持「先義後利」原則照顧消費者權益，盼讓消費者更安心成家。