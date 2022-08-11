本土疫情趨緩，但BA.5變異株占比逐漸增加，中央流行疫情指揮中心預估，8月中下旬將有一波BA.5疫情。台大醫院感染科醫師李秉穎表示，觀察美國經驗，BA.5早就佔了8、9成，疫情僅微幅上揚，其他國家也是如此；目前BA.5已經進入社區、正在擴散中，預計1、2個月就會成為主流株，應不會造成大規模疫情。

近來本土確診數維持單日2萬例上下，李秉穎今天接受廣播節目專訪指出，不要為了一兩天的數字斤斤計較，要看長遠的趨勢，因為疫情流行曲線一定是海浪、有波動，「就像買股票都是看長遠趨勢，我們不是操短線，防疫是炒長線的。」

至於染疫死亡人數，近期已有明顯下降。李秉穎分析，因為病毒再怎麼變異，人類的免疫系統對於重症和死亡的保護力不太會下降，隨著長者接種率提升，加上感染年齡層轉移，從長者變成兒童，由於兒童重症率較低，整體死亡率下降。

指揮中心預估，8月中下旬將有一波BA.5變異株疫情。李秉穎表示，美國老早就8、9成都是BA.5，但疫情只是微幅上揚，不像外界所說「恐將造成大規模感染」，其他國家也沒有這種現象，只是小幅度變動而已，主要因為大部分的人都有疫苗和自然感染產生的抗體。

李秉穎進一步指出，大家好像認為BA.5進來就會很慘，其實它已經進來了、已經在擴散當中，按照美國經驗，1、2個月後就會成為主流株；目前本土BA.5占比約10％，當它變成100％時，可能會造成一波疫情，但應該是很小波，不會很大一波。

李秉穎說明，RNA病毒不斷變異，是它的生存策略，SARS、流感病毒也是如此。回顧2003年台灣出現SARS疫情，同年9月宣告終結，但同屬冠狀病毒的新冠肺炎卻持續流行2年多。李秉穎說，因為SARS病人大多會發燒、肺炎、呼吸急促，很容易被發現，並加以隔離；而新冠肺炎輕症比例高，還有無症狀感染，無法完全控制病人，因此很快傳播開來。

「有人批評2003年SARS防疫破功，其實從醫學史來看，這是人類有史以來最成功的防疫。」李秉穎強調，當時還沒研發疫苗，也沒有藥物就能夠終結疫情，主要有兩個原因，一是重症比例太高，病患被確實隔離，導致病毒無法擴散，二是SARS病毒不耐熱，進入炎夏就消失。

李秉穎回顧當時，新加坡是第一個宣布根除SARS的國家，國內就有人批評為何台灣這麼慢，其實是因為緯度的關係，越接近赤道的國家，病毒越早消失，而台灣比較晚進入炎夏，因此比鄰近赤道的東南亞國家晚一點結束SARS疫情。