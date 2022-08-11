中國駐俄羅斯大使張漢暉接受俄羅斯通訊社訪問時批評，美國是烏克蘭危機的始作俑者和主要煽動者，藉此打擊俄羅斯。華府支持北約擴張及烏克蘭加入歐盟，把俄羅斯推向絕境，華府又對俄羅斯實施前所未有的制裁，同時持續向烏克蘭提供軍備，最終目標是用一場持久戰，消耗和打擊俄羅斯。
張漢暉又批評美國眾議院議長裴洛西訪台，指美國對烏克蘭和台灣都採取相同策略，企圖重拾冷戰思維，遏制中俄，挑起大國競爭和對抗，但強調中俄關係進入歷來最好的時間，互信、互動程度和戰略重要性是歷來最大。
中國駐俄羅斯大使張漢暉接受俄羅斯通訊社訪問時批評，美國是烏克蘭危機的始作俑者和主要煽動者，藉此打擊俄羅斯。華府支持北約擴張及烏克蘭加入歐盟，把俄羅斯推向絕境，華府又對俄羅斯實施前所未有的制裁，同時持續向烏克蘭提供軍備，最終目標是用一場持久戰，消耗和打擊俄羅斯。
張漢暉又批評美國眾議院議長裴洛西訪台，指美國對烏克蘭和台灣都採取相同策略，企圖重拾冷戰思維，遏制中俄，挑起大國競爭和對抗，但強調中俄關係進入歷來最好的時間，互信、互動程度和戰略重要性是歷來最大。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。