中國駐俄羅斯大使張漢暉接受俄羅斯通訊社訪問時批評，美國是烏克蘭危機的始作俑者和主要煽動者，藉此打擊俄羅斯。華府支持北約擴張及烏克蘭加入歐盟，把俄羅斯推向絕境，華府又對俄羅斯實施前所未有的制裁，同時持續向烏克蘭提供軍備，最終目標是用一場持久戰，消耗和打擊俄羅斯。

張漢暉又批評美國眾議院議長裴洛西訪台，指美國對烏克蘭和台灣都採取相同策略，企圖重拾冷戰思維，遏制中俄，挑起大國競爭和對抗，但強調中俄關係進入歷來最好的時間，互信、互動程度和戰略重要性是歷來最大。