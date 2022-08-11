霸菱(Barings)宣佈簽署收購協議，收購澳洲房地產公司Altis Property Partners (Altis)100%股權。預計簽約雙方將於2022年9月1日底完成收購事宜。

霸菱擁有超過200位投資專業人士，在9個國家設立16個當地辦事處，對管理美國及歐洲的房地產投資擁有豐富的經驗和良好的往績記錄。霸菱的全球房地產平台能夠在房地產債務及股權方面提供全方位的解決方案，管理資產總額達489億美元。

交易完成後，霸菱將增聘44名專業人員。這些人員在房地產股權投資方面擁有豐富的專業知識，管理資產達60.79億澳幣；他們主要專注於增值策略，並且與霸菱的澳洲房地產債務團隊相輔相成。收購完成後，Altis的執行董事及員工將繼續留在該公司。

霸菱主席兼行政總裁Mike Freno表示：「很高興歡迎Altis加入我們的房地產平台，因為我們加強了我們在澳洲當地的投資能力並繼續擴大我們在該地區的足跡。亞太區佔霸菱第三方資產管理規模約三分之一，預計將成為公司增長的主要動力。霸菱已成功領導了澳洲的私募信貸和房地產債務投資，我們相信Altis將幫助我們擴大在該地區的投資能力。」

霸菱歐洲及亞太區房地產總監Charles Weeks表示：「霸菱在美國及歐洲擁有成熟的房地產平台；憑藉一套以研究驅動的投資流程，並且深耕當地，我們在核心及增值投資方面具有專業知識。此次收購將有助於進一步擴建我們亞太區的房地產平台，其中重點放在澳洲市場，然後隨著業務發展，再向日本及韓國等其他市場擴張。」