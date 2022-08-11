民進黨主席、總統蔡英文昨（10）日在民進黨中執會上，要全黨團結力挺桃園市長參選人林智堅，並將台大審定結果定調為「政治攻擊」事件。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，若民進黨堅持不換堅，會造成3種支持者相當失望，「一直瞎挺下去，只是感覺在挑戰他們的智商」。

游淑慧昨日於臉書表示，「敦品勵學、愛國愛人」，是台大前校長傅斯年勸勉學生的訓示，從此成為台大學生立教之根本、修身之準則，但這8個字國安局長陳明通不在乎、林智堅也不懂。

「蔡英文和民進黨，真的沒需要為了通、堅兩師生，賠進全黨、謀殺台大！」游淑慧指出，台大在台灣人心中，代表台灣高等教育及台灣價值，但林智堅與陳明通卻不等同民進黨，且許多綠營支持者並非盲目，若堅持不換堅，會讓支持他們的年輕人、傳統支持者及中間理性綠這3類支持者失望。

游淑慧說，可憐的台大被政治及權術玩弄，前面才有「卡管」，如今又發生通堅抄襲事件，讓台大元氣大傷，相信所有的校友都跟她一樣，很心疼台大。