身兼民進黨黨主席的總統蔡英文，昨（10）日在中執會上，表態力挺被台大認定碩論抄襲的民進黨桃園市長參選人林智堅，支持他捍衛自己的清白。對此，有港媒評論指出，林智堅爭議狂爆卻能繼續參選，除牽涉民進黨內部權力鬥爭，更重要的是，他們就是吃定對手、國民黨的桃園市長參選人張善政太弱，認為只要保住基本盤加上繼續操弄仇中抗中，還有賭一把的機會，張的「佛系」儼然成為林的「背後最大靠山」。

香港媒體《中評社》今日評論分析，林智堅不斷出包，「論文門」、「球場門」爭議連爆，還被台大認證嚴重抄襲並建議撤除碩士學位，卻能繼續選市長，有兩大關鍵原因。

第一，「鄭文燦對蔡英文的輸誠」，林智堅除了論文、球場爭議，先前更曾引爆「大新竹合併」風波，被痛批竹竹併是為他參選量身打造，可見其受蔡英文青睞程度，林更獲封「小英男孩」，仕途飛黃騰達令黨內稱羨。一旦換堅，等於宣告蔡提前跛腳，黨內各大派系都在緊盯鄭文燦的態度，故鄭為了2024，事先向蔡輸誠，不可能現在換堅。

第二，「吃定對手張善政太弱」，張自參選以來被外界封為「佛系」戰法，張不太有反擊能力也不太具有選舉魅力，在林智堅的民調沒有全面大崩盤前，選民容易健忘，只要繼續操作「抗中牌」，持續抹紅張並轉移焦點，綠營或許能賭看看，藉著出動網軍、撒更多資源，最後一搏。