禾馨醫療集團涉嫌長期開具不實醫療診斷證明、收據，供80名產婦勾結19名保險業務員，自2019年至去年向保險公司詐領剖腹醫療給付，金額6738萬3533元，台北地檢署今依詐欺、偽造文書等罪起訴營運長林思宏及診所醫師、護理師、股東、保險業務員、產婦共109人，並對林思宏、涉案醫師吳孟宗、薛雅蓮、黃貴帥、林冠宏5人及19名保險業務員建請法院從重量刑，並沒收產婦、禾馨集團不法所得。

被起訴109人中，禾馨集團10人、產婦80人、保險員19人。被害的保險公司包括宏泰、元大、台灣、遠雄、全球、三商美邦、富邦、中國、國泰、南山、新光、國際康健、富邦產險、友邦、台新、保誠、安聯等公司。

禾馨集團詐保案 北檢起訴營運長林思宏109人。圖為禾馨診所外觀。（張達智攝）

檢方查出，禾馨集團利用保險漏洞，依目前法令，每人可購買3張以下實支實付保單，因部分保險契約容許副本理賠，造成一次剖腹產手術花費15萬元，卻可向保險公司領取45萬元理賠，變相讓剖腹產成為產婦賺錢工具，本案甚至有遠住台東的產婦為賺取上百萬保險金，即使舟車勞頓，仍要到禾馨生產，認為實支實付保單之張數及副本理賠制度，有檢討必要。

禾韾集團以開具不實診斷證明，並將產婦或其親友保險契約所不理賠的自費項目刪除，將相關金額調整至醫師手術、麻醉及止痛費等保險契約可理賠項目下，協助產婦向保險公司詐保，甚至禾馨還以產婦僅花10餘萬元，可幫忙理賠40多萬元做宣傳。

刑事局去年接獲多家保險公司報案，指禾馨非自願剖腹的病例過多，懷疑院方與產婦配合詐領剖腹保險金。檢警清查發現，從2018年起迄今，可能有近百名產婦其實是自願剖腹生產，但透過禾馨開具的胎位不正、臍帶繞頸等不實診斷證明，以非自願剖腹名義，詐領保險給付。

檢警今年1月大規模搜索禾馨集團及旗下5家診所、查扣電腦及相關資料。北檢訊後，諭令林思宏交保500萬元，另涉案醫師吳孟宗200萬、薛雅蓮100萬、黃貴帥100萬、林冠宏300萬元交保。