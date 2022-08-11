三星發表新一代摺疊旗艦機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4，在規格、照相等均相較上一代提升，在智慧型手機市場正值低迷之際，三星盼藉由兩款摺疊機逆勢突圍，Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4預計8月26日在全球特定市場上市，台灣部分，預計會在下周公布上市細節以及揭曉售價。

根據研調機構DSCC報告指出，2022年第1季全球摺疊智慧手機出貨量年增571%、共222萬支，而三星佔據近74%市佔，高居首位，三星積極透過本次的兩款旗艦摺疊機，拚站穩市場摺疊機霸主位置。

Galaxy Z Fold4搭載高通Snapdragon 8+ Gen1處理器，配備6.2吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕、內頁螢幕為7.6吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，這次封面螢幕寬度比過去增加2.7mm，內頁螢幕寬度則增加3mm。重量上，Galaxy Z Fold4較前代271g減輕至 263g，機身外側升級搭載高強度Gorilla Glass Victus+，且轉軸小型化，拿掉了近半的零件，壽命同樣是20萬次。

照相部分，Galaxy Z Fold4後置鏡頭採用三主鏡頭設計，廣角鏡頭自1200萬畫素提升為5000萬畫素；遠距鏡頭配備1000萬畫素相機，並支援3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，及1200萬畫素超廣角鏡頭；進光量提升23%，夜拍細節更清晰。封面螢幕相機為1000萬畫素，內頁螢幕下鏡頭則為400萬畫素。

Galaxy Z Flip4 內建高通Snapdragon 8+ Gen1處理器，搭配8GB RAM、128GB/256GB/512GB 儲存空間，搭載1.9吋Super AMOLED封面螢幕，以及6.7吋Dynamic AMOLED 2X內頁螢幕，重量187G。

照相部分，Galaxy Z Flip4後置鏡頭搭載兩顆1200萬畫素主鏡頭，後置廣角鏡頭感光元件畫素面積由1.4um提升至1.8um，夜拍亮度較前代提升65%，內頁螢幕則搭載1000萬畫素鏡頭。

Galaxy Z Fold4將推出灰綠色、黑色及米色三種顏色，售價1799.99美元起；Galaxy Z Flip4共推出石墨黑色、紫色、玫瑰金以及藍色四種顏色，建議售價999.99美元起，兩款均自8月26日起於特定市場上市。