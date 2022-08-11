憑藉《夫婦的世界》走紅的韓韶禧，因為美麗的外貌與精湛的演技，被媒體稱為「最美小三」，3日傳出拍攝Netflix新戲《京城生物》時出意外，傷到臉部且是眼睛周圍，立刻接受治療並停工休息。近日她空降到「孤獨房」與粉絲報平安，並分享休息時畫畫作品，嚇壞眾網友。

韓韶禧的粉絲對她的傷勢並不是很清楚，擔心她會破相毀容，韓韶禧也親自到了孤獨房報平安，表示自己很珍惜大家，會更注意注意健康，也盡快用最好的作品大家見面。「在孤獨的人生中，大家對我來說是最大的安慰，是幸福，是愛，也是我的夢想。那麼各位今天也睡個好覺。我還會再來的，包含了很多意義的我愛你們。」

細心的韓韶禧的也不忘在不孤獨房報平安，「大家都很擔心吧，我沒事，在家裡好好休息、畫畫，久違地度過了自己的時光」、「很珍惜、很愛你們，即使不說相信大家也會知道，我會更加注意健康，盡快以更好的作品跟大家見面。」

韓韶禧在孤獨房聊天室曬出自拍照。（圖/ theqoo）

她也分享了自己的自拍照，塗著大紅唇及有著妝容精緻，一頭黑髮恰巧稍稍蓋住右眼，引起網友猜測是否尚未痊癒。韓韶禧也在IG上分享幾張圖畫作品，其中有以紅色及黑色為基調的圖片，畫著有張肉色的大狗，但狗的身軀又像人類，這隻狗被一條紅繩給拴住，令人看了發毛，這張詭異的圖片也引起韓媒關注，精神狀況令人擔憂。

韓韶禧分享的畫作，令粉絲單又精神狀況。(圖/韓韶禧IG)

孤獨房是韓國最新的社群媒體，是個粉絲們聚集一起分享各種偶像圖的好地方，這種聊天室會以「孤獨的」作開頭，且聊天室內部只能傳送圖片，不可使用文字對話，所以又被稱為孤獨房，也曾有偶像亂入聊天室且瘋狂發話，因而被粉絲踢掉群組的趣事發生。