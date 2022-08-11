歐股周三在早盤和中段出現震盪拉鋸，至美國CPI數據公布後才出現明顯反彈。美上個月CPI放緩，讓許多投資人鬆一口氣。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲3.90點或0.89%，為439.88點。

由於汽油成本顯著下跌，美國七月的消費者物價指數與前一月保持不變。

AJ Bell金融分析師Danni Heweson說，如果美國國內通膨不那麼棘手，美國消費者感到更樂觀了，也許他們會在歐洲和英國花更多錢。

但是也有分析師指出，儘管能源價格下跌，協助美國抑制了通膨，但是在歐洲的能源供需風險，卻描繪出黯淡前景畫面。

線上交易平台IG資深市場分析師Joshua Mahony說，很不幸的是，從俄羅斯以外獲取替代能源，存在了許多困難；而隨著需求在今年稍晚進一步提高，可以預見歐洲天然氣價格會再往上推高。

利率敏感的科技股，在早盤下跌後，收漲2.4%。其它主要上漲的板塊包括礦業股升1.66%，零售股和旅遊休閒股皆上升3.1%。

風力渦輪機製造商維斯塔斯(Vestas)升8.8%，報198丹麥克朗，漲幅居冠歐股；該丹麥公司宣布，將對科凱風能(KK Wind Solutions)出售轉換器和控制面板的業務。

荷蘭零售商Ahold Delhaize上漲7.6%，報28.2歐元；該超市集團宣布，由於金融市場環境不佳，將延後旗下非食品零售商Bol.com的公開上市計畫。