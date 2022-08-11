網友分享薪資明細，交通費來回24元超佛。（翻攝爆廢公社）

國軍點召薪資"交通費12元"! 民眾傻眼:我怎麼回家│中視新聞 20220811

一名網友分享自己參加點召的薪資明細，其中一項交通費，去、回程各12元，讓他超傻眼。分享後引來逾千人留言，對後備軍人的召集作業議論紛紛。

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享他參加點召的薪俸袋明細，因掛少校階，薪俸加專業加給等，約2700元；唯獨交通費來回都是12元，他不禁想問，「搭捷運都不只12元了，到底怎麼算的」。

「國家不給，你不能要」、「教召是義務你敢嘴」、「別跟國家計較，一天領下來也有好幾千了啊」。有網友算出12元如何運用，原PO舉例，在高雄先用一卡通租Ubike，前30分鐘免費，剩下另一半路段坐公車剛好12元，才不用自己貼錢。

空軍航空技術學院前學務長林毓峯、民眾黨基隆市議員參選人林毓峯認為，不論點召（1天）或教召（14天），國防部付給應召員的薪資已多年未調整，許多單項根本不符需求，搞得回去當兵還得自己貼錢，建議參考物價酌情調整。