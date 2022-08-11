阮姓外籍移工看到警察後棄車逃逸，與警方大玩躲貓貓。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄一名27歲阮姓越南籍男移工日前騎車行經楠梓區瑞屏公園時，警方見他騎車搖晃，於是上前攔查。阮男見警後竟然棄車逃逸，與警察大玩躲貓貓。但他最後因為體力不支，大喊「不玩了」，警方將他帶回調查。

楠梓警分局後勁派出所員警於8月8日下午4時30分許處理事故巡經瑞屏公園時，發現阮姓男騎士騎電動二輪車搖搖晃望，於是上前攔查。但阮男突然棄車逃逸。

員警見狀騎警車在後方追捕，過程中阮男不斷來回奔跑，在公園內與員警玩起躲貓貓，企圖不讓員警追上，最後因體力用盡而落網。

該名男子遭員警攔下後，仍堅持不願表明身分，且拒絕出示身分相關證明文件。警方將他帶往移民署高雄專勤隊查證身分，發現他是已失聯1年半左右的阮姓越南籍移工。

警方調查，阮男因為覺得工廠工作量太大，且薪資過低而逃逸，被雇主通報失聯。他平日以打臨工維生，恰巧見到警方攔查，一時心虛才棄車逃逸。