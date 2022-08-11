台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅碩論屬抄襲後，其論文案是否產生「外溢效應」？民進黨秘書長林錫耀昨(10日)說，選舉起伏其實非常常見，其實選舉真的還沒有熱，太快論斷對這次選情影響會如何，應該等後面整個選舉氣氛濃厚後，會比較清楚。其回應曝光後，引發大批網友議論，有人就批「心中只有選舉的黨啊，是非根本對他們的不重要嘛」、「不看不知道，一看嚇一跳」。

針對林智堅的論文事件是否會有外溢效應？林錫耀說，選舉起伏其實非常常見，也不必為一時起伏來受到太大的影響，這次選舉因為疫情，起步比較慢，最近又有第4次台海危機，其實選舉真的還沒有熱，比較熱的部分只有台北市，太快論斷對這次選情影響會如何，應該等後面整個選舉氣氛濃厚後，會比較清楚。

民進黨的說法，引爆大批網友在本新聞網等相關平台討論，其中雅虎就有超過1400則討論，網友紛紛寫下「又開始了，全黨全力扭曲事實，顛倒是非，把黑說成白的」、「就繼續挑戰老百姓對不誠信的底線吧」、「一聽就知道有『貓膩』」、「這不是選舉的問題，是是非的問題」、「你們只在乎選舉，全民卻在乎倫理道德」、「證據都公開了還能這樣說話，服了民進黨」。