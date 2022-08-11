新北市林口粉寮路1處養豬場，今天上午8時許發生溺水意外，1名17歲呂姓高中生在協助處理廢水工程時，不慎跌落約3米深的廢水處理池中，被救起時已經沒有呼吸心跳，被緊急送往長庚醫院搶救。
據了解，呂生為實習生，今天上午在進行污水處理的實習作業時，不慎跌落池中，當時在一旁的吳姓男子（51歲）見狀立即跳入池中將呂生救起，並打電話向119報案，呂生被救起時已失去生命跡象，經送醫搶救後，目前已恢復呼吸心跳，但昏迷指數仍只有3，還在加護病房觀察中。
新北市林口粉寮路1處養豬場，今天上午8時許發生溺水意外，1名17歲呂姓高中生在協助處理廢水工程時，不慎跌落約3米深的廢水處理池中，被救起時已經沒有呼吸心跳，被緊急送往長庚醫院搶救。
據了解，呂生為實習生，今天上午在進行污水處理的實習作業時，不慎跌落池中，當時在一旁的吳姓男子（51歲）見狀立即跳入池中將呂生救起，並打電話向119報案，呂生被救起時已失去生命跡象，經送醫搶救後，目前已恢復呼吸心跳，但昏迷指數仍只有3，還在加護病房觀察中。
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