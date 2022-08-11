男星納豆（林郁智）今年1月因腦出血開刀，在女友依依的陪伴和照顧下，病情逐漸穩定，他也不吝嗇分享與依依的出遊日常，兩人幾乎形影不離，而納豆昨（10日）晚則和依依一起欣賞舞台劇《沒有人想交作業》，納豆被問「是不是娶定依依了？」他頻頻點頭，依依反而很害羞，要納豆不要有壓力。

納豆和依依昨晚十指緊扣現身信義區南村劇場，欣賞舞台劇《沒有人想交作業》，根據《自由時報》報導，納豆的行走速度雖然比一般人緩慢，但氣色仍相當好，當納豆被問：「是不是娶定依依了？」他則忍不住笑意狂點頭，反而是身邊的依依很不好意思，笑著對納豆說：「不要有壓力」。

中山醫學大學畢業的依依，第一時間發現納豆身體出現異狀，把握黃金時間就醫，依依還因此被稱為最佳女友典範，讓她對這個稱號感到很不好意思，反而是納豆被問到：「你已經是全都托付給依依，對吧？」他雖然沒開口，但仍相當篤定地點頭。

其實，納豆和依依日前出門旅行時，他盡情享受美食、吃甜點，但卻被網友勸要忌口，納豆事後在臉書曬出啃雞翅照，並直呼：「不要再管我吃什麼了！不讓我吃，我會生77（氣氣）」，臉上還寫著「氣死、怒怒」，幽默回擊網友勸他忌口一事。