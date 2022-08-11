南韓36歲氣質女星朴敏英，出道時便憑著甜美臉蛋與自然的演技獲得觀眾喜愛，加上自然、不做作的個性，讓她即使大方承認有整型，人氣始終居高不下。而一向以美貌著稱的她，近日公開多張近照，卻被網友發現她不僅瘦了許多，臉型也變了不少，引發熱烈討論。

朴敏英近期雖忙著拍攝全新電視劇《月水金火木土》，仍不忘透過社群媒體與粉絲互動、分享生活，而近日她便在個人IG上曬出一張工作側拍美照，並在限時動態上PO出短片。照片中，只見她穿著一件粉紅色的造型洋裝，並將頭髮梳成高馬尾坐在沙發上，接著又在限時動態中換上黑色削肩洋裝，對著鏡子自拍，但眼尖的網友卻發現她不僅瘦了不少，原本「膨皮」的臉蛋也跟著消風，露出明顯的下顎骨，令粉絲們看了相當擔心她的身體狀況，紛紛留言問她發生什麼事。

但沒多久，照片及限時動態就遭到本人刪除，令網友更加認為「案情不單純」意外在網路上引起熱議，照片也被截圖在網路上瘋傳。眼看討論聲浪越來越大，朴敏英所屬的經紀公司Hook Entertainment接受記者採訪時，也出面解釋朴敏英刪照片的理由。解釋朴敏英在發文的當下並沒有想太多，只是純粹想分享工作花絮，但卻意外曝光了品牌尚未公開並且正在拍攝的廣告穿搭，她認為此舉不妥才會將照片刪除，不過並沒有正面說明暴瘦的原因，仍引起網友紛紛留言「姐姐是不是太累了」、「別累過頭了」、「都瘦到臉變形了」、「真的太瘦了」。