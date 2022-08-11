知名兩性作家H（陳鴻儀）經常上電視節目討論兩性議題，並在臉書替網友解惑，頗受大眾歡迎，但他日前突宣布罹癌3期，昨(10日)他再表示，經回診後確認須割除攝護腺，副作用是漏尿。對此，泌尿科醫師表示，若採新進手術方式，以攝護腺癌症3期而言，術後2年後不再漏尿的機率達90%，且因作家Ｈ尚屬年輕，術後長期漏尿機率很低。

55歲的作家H日前公開表示，他被診斷出罹患攝護腺癌3期，引發外界關注，他昨再度貼文表示，經回診後確認，他都須經過攝護腺割除手術，術後副作用是漏尿及性功能障礙，且機率不低。

雙和醫院泌尿科醫師高偉棠表示，攝護腺3期手術確實需割除攝護腺，目前多採達文西機器手臂手術，患者術後多會漏尿，但一般而言，手術2年後有90%的機率不再漏尿，「患者若越年輕肌力越好，越能降低日後漏尿的機率。」

他說明，若患者為50~60歲，無三高（高血脂、高血糖、高血壓）問題，也無重症肌無力等肌肉問題，經過攝護腺割除手術後，漏尿機率較低，「有些可於1~3個月後即無漏尿問題，若手術過程未傷及周邊神經，也有可能保留完整的排尿及性功能。」

但高偉棠也提醒，若患者的攝護腺癌細胞在術後有擴散或殘留問題，還需輔以放射治療，因放療會傷及周邊神經，漏尿機率將加倍。

至於治療攝護腺癌症所產生性功能障礙問題，高偉棠表示，性功能障礙有3大原因：因周邊神經細胞損傷、男性賀爾蒙減少、心理因素。若治療過程輔以賀爾蒙療法，一般需6個月～2年，若療程順利結束、無須繼續，則患者的性功能障礙有機會減少。