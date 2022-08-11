今天在籃球界傳出驚人消息！據美國媒體報導，傳奇球星喬丹(Michael Jordan)1998年在公牛穿的冠軍賽戰袍將被拍賣，國際拍賣公司蘇富比(Sotheby's)表示，這件球衣拍賣成交價介於300萬至500萬美元(約台幣1億4962萬元)之間，預計成為喬丹目前所拍賣的「最貴家當」！

REPORT: Michael Jordan’s game worn jersey from Game 1 of the 1998 NBA Finals is expected to reach up to $5M at auction.



(via @CNN) pic.twitter.com/DmPTdFDwfn — Legion Hoops (@LegionHoops) August 10, 2022

喬丹身為籃壇指標人物，所賣出的周邊、個人商品價值都高到驚人，而今天傳出一項更震撼的消息，就是喬丹在1997-98年總冠軍賽穿的公牛球衣將進行拍賣，首戰他穿著標誌性的公牛紅色球衣與爵士交手，蘇富比主管表示這是他生涯最重要物品之一，估計最高成交價能達到500萬美元。

喬丹1995年二度復出重返公牛，並在1995-96、1996-97、1997-98賽季再次率隊取得三連霸，後兩次都與爵士交手，分別都以4：2勝出拿下冠軍，而1997-98年賽季對公牛及喬丹來說都意義重大，因為正是公牛王朝的句點，而喬丹三度復出轉投巫師就沒重返芝加哥，所以當年冠軍賽這件球衣確實彌足珍貴。