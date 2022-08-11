近年嘻哈曲風大熱，台灣知名嘻哈歌手「Mc HotDog」熱狗因此受邀到大陸，擔任多檔饒舌選秀節目評審，在對岸也非常受到肯定與歡迎，最近熱狗又以演說者身分登上《怎麼辦！脫口秀專場》，其中一個橋段是他與主持人李誕在後台聊天，熱狗談起小孩，表示自己曾去接大兒子放學，但因穿搭問題被孩子嫌丟臉，不想要爸爸接送。

熱狗在後台跟主持人李誕大聊家庭生活，說到自己的大兒子已經要上國中了，但女兒才5歲，李誕好奇詢問，熱狗會不會去開家長會？熱狗回應只有像是畢業典禮這種重要場合他才會出席，李誕又問：「他(大兒子)的同學知道他爸爸是熱狗嗎？」，熱狗表示，跟兒子關係比較好的朋友才知道此事。

對於身為嘻哈歌手，熱狗表示他的穿搭曾經引起孩子反彈，透露兒子國小時，他曾去接孩子下課，但卻被兒子說「你不覺得你穿得很奇怪嗎？」，覺得爸爸很丟臉，熱狗覺得震驚，想說自己沒有奇怪，「這不是年輕人穿的嗎？」，但兒子卻希望他以後不要再來接送，讓熱狗哭笑不得，表示如今孩子長大了，會想學音樂跟說唱，讓他甚感欣慰。

熱狗在上台演說時也提到此事，表示當時其他家長都是穿西裝現身，他自己則是一身嘻哈裝扮，戴墨鏡跟項鍊，笑說：「頭幾次去學校，小孩還沒出來，保安全都出來了」，甚至有老師跟他說，希望他能少參與一點孩子的成長過程，怕對小孩產生負面影響，讓他心情感到很複雜。