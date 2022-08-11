一名男網友分享一張婚紗照，稱照片中的男女是自己的表舅和表舅媽，只見表舅媽長得非常精緻、漂亮，表舅長得比較「潦草」，他笑說「表舅到底是怎麼娶到表舅媽的？」照片曝光引發2.6萬人狂讚，「表舅媽太正了」，但留言中也有人質疑照片的真實性。

原PO昨（10）日於臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張老舊的婚紗照片，稱照片中的人是他的表舅媽和表舅，他說表舅媽根本仙女下凡，長得相當漂亮，反觀表舅外表有點不修邊幅，令他笑說，「長得這麼『潦草』，到底是怎麼娶到表舅媽的？」

原PO稱照片中的男女是自己的表舅、表舅媽。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO說，表舅對表舅媽百般呵護、細心體貼，簡直是愛老婆的代表，時間證明表舅媽沒有嫁錯人，最後他又搞笑地說，所幸兩人生下的孩子，沒有遺傳到表舅，「舅媽改變表舅家的基因了」。

2.6萬網友看了他分享的照片，各個都十分驚豔，「天啊！表舅媽也太正了吧！有現在的照片嗎？」、「根本是美女與野獸」、「確定不是爸爸牽著女鵝出嫁嗎？」、「表舅媽簡直仙女下凡」、「想知道後續基因變什麼樣」、「少來了，這明明就是老爸嫁女兒時的合照」、「不說根本不會覺得是夫妻」、「這兩個人的年齡起碼差3輪吧」。

留言中有網友質疑照片是合成的，「耳環的樣式不符合年代」、「耳環怪怪的，P圖嗎？」、「當時的男生是留這種髮型嗎？怎麼看怎麼怪」、「這不是你家人的照片吧？」