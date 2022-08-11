成長過程中，大家經常會面臨自己不想做的事情，總覺得在進行這些事時，會為自己招來極大的壓力，然而面對社會及他人帶給我們的壓力，我們不得不成長，不過在面對這些高壓時，大家卻多少有些退縮，而有3位星座的朋友們天生自帶「超強抗壓力」，不管是多麼險惡和高壓的環境他們都能撐下來，極高的承受力和能力也讓他們走向順遂人生。

⭐處女座

處女座隨著經驗變多，抗壓性也開始變高。(圖/翻攝自觸mii)

處女座的大家因為謹慎的個性，到了新環境看上去會有些緊張，然而隨著他們逐漸的適應，且也多了許多經驗後，處女座們便會開始發揮自己傑出的能力，無論是在工作上的表現、同事間的相處，又或是與主管的交流，他們都能做相當完美，能力慢慢的變強，抗壓性也提升了起來，因此不管在面對什麼樣的狀況，處女座們都能處理的游刃有餘。

⭐獅子座

獅子座將自己堅強、抗壓的一面展現給大家。(圖/翻攝自觸mii)

獅子座的大家個性要強，對於他們來說事情就是要做到最好，否則的話根本不必開始，而想把最好的一面及成果展現給眾人的獅子座，常常會獨自消化過程中的高壓，因此大家才會認為獅子座看上去無所畏懼，而他們的抗壓性確實是強到可以成為他人的榜樣。

⭐摩羯座

摩羯座習慣獨自扛下責任。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座的大家個性沉穩，且他們天生就自帶超強的責任感，習慣性的把所有的事情都攬在自己身上，如此高強度的壓力也讓眾人驚訝摩羯座們的抗壓程度，而事實上高壓的生活及環境對他們來說已經是日常，摩羯座們從小就練就一身責任感，因此抗壓力的展現對他們來說根本超輕鬆，人生過著過著也沒什事能難倒他們。