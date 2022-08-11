誠品生活(2926)一個半月連開3家新店點，從7月接連於板橋、土城展店後，誠品社區創新店又一全新據點「誠品生活時光林口文化店」今天起試營運。位於林口長庚醫院「長庚湖」步道正對面，醫院步行2分鐘即達，「誠品生活時光林口文化店」除了「日日有新書、周周有活動」，首次嘗試在社區創新店打造親子遊憩共讀空間「親子生活時光」，童書及玩教具數量也大幅提升。

誠品書店資深總監張曉玲表示，觀察7月開幕的「誠品生活時光板橋三民店」，童書和玩教具銷售成長較首家店點逾一倍，顯示社區居民對兒童動態與靜態的閱讀需求不斷提升，因此「誠品生活時光林口文化店」首度規劃親子遊憩共讀空間「親子生活時光」，各式大小、高低錯落的繽紛多彩椅凳，猶如一顆顆鮮豔糖果，激發孩子的想像力；自由移動的座椅設計，家長可以帶著孩子找個角落沉浸在閱讀時光，也能拉幾張椅凳自成一區體驗桌遊樂趣；一旁的主題策展牆則展出適合親子共賞的插畫作品，創作者Izzy以「回家」為題的類版畫作品，期望透過視覺感動帶給讀者溫暖；創作者涂恩華作品「尋常的日子」畫出日復一日生活的呢喃，畫風平易近人。未來「誠品生活時光林口文化店」也將規畫兒童主題讀書會和手作活動，透過多元活動引領孩子閱讀。