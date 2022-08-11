台灣東洋（4105）11日宣布，取得雲頂新耀新型抗菌藥物的台灣獨家授權，日前已向台灣TFDA提出新藥查驗登記申請(NDA)，最怏明年第二季上市。

東洋總經理侯靜蘭表示，該新型抗菌藥物具有廣譜特性，可治療常見的革蘭氏陰性菌、革蘭氏陽性菌感染外，亦可用於多重抗藥性菌株也就是「超級細菌」的感染，而歐美先進國家也已批准該藥用於治療成人複雜性腹腔內感染。目前研究發現，由於該藥有低副作用與良好的組織滲透性，未來有機會應用在肺部與血液的相關感染。

侯靜蘭表示，雲頂新耀是一家致力於新型藥物開發、積極滿足癌症、自體免疫、心腎疾病及感染等醫療重要需求的國際生物製藥公司，曾獲得企業創新、精準醫療等多項殊榮與肯定，深具國際市場競爭力。

雲頂新耀首席執行官薄科瑞博士表示，東洋在台灣有將其他重要抗感染藥品成功上市的經驗，是雲頂新耀首選的業務合作夥伴。雙方合作後，將把這種關鍵療法帶給更多罹患複雜性腹腔內感染或因其他感染而可能危及性命的亞洲患者。

侯靜蘭指出，東洋不僅自行開發台灣新藥「博益欣」及困難學名藥Lipo-AB 外，也代理多項抗生素產品，在重症抗生素針劑銷售額已達台灣前三大之列。此外，由於抗生素治療非常著重在地臨床數據，台灣東洋也長期與各級醫院合作，執行多起臨床試驗，進一步與醫療團隊成為相互合作且信賴的夥伴關係。